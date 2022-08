FC Utrecht geeft twee keer voorsprong weg en verliest pijnlijk van FC Emmen

In de tweede helft gaf FC Utrecht de wedstrijd vervolgens weg. Er werden amper kansen gecreëerd door de Utrechters. De thuisploeg was effectief en maakte er in de 59e minuut 2-2 van via Rui Mendes. Met nog 11 minuten te gaan werd het feest nog groter aan de zijde van de promovendus. Het schot van Jari Vlak verdween, weliswaar met een dosis geluk, in het Utrechtse doel: 3-2.