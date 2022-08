Voormalig topatleet Rob Druppers: 'Femke moet niet van alles anders gaan doen'

Amersfoort - "Eens in de zoveel jaar heb je in Nederland zo'n uitzonderlijk talent, en Femke Bol is dat." Dat zegt Rob Druppers. De Utrechter won bij het WK in 1983 in Helsinki zilver op de 800 meter. Hij is nog steeds actief als atletiek trainer, en heeft afgelopen week genoten van de prestaties van Femke Bol op het EK. De Amersfoortse pakte drie gouden medailles, op de 400 meter horden, de 400 meter vlak en de 4 x 400 meter estafette.