Van Dijk nog twee jaar bij Trek-Segafredo

Van Dijk verbeterde in mei het werelduurrecord door het oude record van de Britse Joscelin Lowden met bijna 1 kilometer te verbeteren tot 49,254 kilometer. "Het team heeft daar zo veel moeite in gestoken en ik ben daar heel dankbaar voor. Ik werd echt tot het uiterste gesteund en dat geeft een speciaal gevoel", aldus de wielrenster nu. "Ik wil blijven presteren in tijdritten, dat is echt wat ik het leukste vind in deze sport. Misschien dat ik ooit nog eens overweeg om een uur lang rondjes te rijden. Verder heb ik natuurlijk ook doelen in de voorjaarsklassiekers en ik zou het allerliefst nog een keer Parijs-Roubaix willen winnen. Dat zijn mijn belangrijkste doelen voor de komende twee jaar."