Debora Jille begint sterk aan WK badminton

Houten - Deborah Jille heeft op de eerste dag van het WK badminton in Tokio zowel in het damesdubbel als in het gemengd dubbel de tweede bereikt. In het damesdubbel was de Houtense samen met Cheryl Seinen met 21-13 en 21-14 te sterk voor het Oekraïnse koppel Stoljarenko/Zjarka.