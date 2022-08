Debora Jille sneuvelt in tweede ronde gemengd dubbel

Houten - Deborah Jille is tijdens het WK badminton in Tokio in de tweede ronde van het gemengd dubbel uitgeschakeld. De Houtense, die samen met Ties van der Lacq speelt, was niet niet opgewassen tegen het als eerste geplaatste Chinese koppel Zheng/Huang. De gamestanden waren 21-11 en 21-12.