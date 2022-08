Voetballers Kampong staan voor debuut in vierde divisie: 'Wij willen niet tegen degradatie spelen'

Bruijnis was eerder twee jaar lang hoofdtrainer van SO Soest. Ook was hij jeugdtrainer en assistent-trainer bij Hercules. Hij is blij dat de voorbereiding erop zit. "Het is mooi dat het kan beginnen. We hebben vijf weken voorbereid, laten we maar van start gaan." Die voorbereiding was voor Bruijnis niet alleen gericht op het voetbal. "Het was ook een kennismaking. Voor de spelers met mij, voor mij met de club. Maar hoe we er voor staan weten we zondag pas."