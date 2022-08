Femke Bol vrijdag alweer in actie

De 22-jarige Bol is op 400 meter horden dit seizoen nog ongeslagen in de Diamond League. Ze leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atlete ooit de Europese titel te winnen op 400 meter vlak én de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Haar grootste concurrente op papier in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die op de WK in juli in Eugene brons won. Bol veroverde daar zilver.