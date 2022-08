Waterpoloër Kastrop (20) kijkt uit naar zijn eerste EK: 'Hopelijk niet mijn laatste'

Nederland zit op het EK in de poule met Roemenië, Duitsland en de kersverse wereldkampioen Spanje. "We hebben deze zomer ook al gespeeld tegen goede landen als Hongarije, Montenegro en Griekenland. Dat zijn de leukste wedstrijden om te spelen. Zeker als je bij ze in de buurt kan blijven", zegt de waterpoloër. "We hebben in ieder geval als doel om in de top acht te eindigen."