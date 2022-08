Nieuwe bondscoach Jonker selecteert voetbalster Van de Sanden wel

Het Nederlands elftal speelt op dinsdag 6 september het beslissende WK-kwalificatieduel in Stadion Galgenwaard tegen IJsland. Oranje staat bovenaan in groep C met twee punten voorsprong op IJsland dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Bij winst plaatst Oranje zich voor het WK dat volgende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gespeeld. De wedstrijd in Utrecht wordt om 20.45 uur afgetrapt. Op vrijdag 2 september oefent Oranje tegen Schotland.