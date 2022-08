Geen duidelijkheid over toekomst 32-jarige Van Garderen na WK volleybal: 'Niet te veel stappen vooruit denken'

Renswoude - Zijn oom Henk-Jan Held behoort tot de gouden volleybalgeneratie, die Nederland in 1996 olympisch goud bezorgde. Voor Maarten van Garderen, speler in het huidige Oranje, is het een vroege jeugdherinnering. De inwoner van Renswoude was zes toen de huidige assistent bondscoach van Oranje in Atlanta zijn medaille kreeg omgehangen. Samen zijn ze vanaf zaterdag actief op het WK in Slovenië en Polen.