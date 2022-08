Van de Zandschulp op dreef in aanloop naar US Open, bereikt kwartfinale ATP-toernooi Winston-Salem

De 26-jarige Veenendaler, nummer 23 van de wereld, versloeg de Spanjaard Jaume Munar in iets meer dan 1,5 uur in twee sets: 6-3 6-3. Van de Zandschulp had in de tweede ronde landgenoot Tallon Griekspoor verslagen. In de kwartfinales treft hij Benjamin Bonzi. De Fransman, nummer 50 van de wereld, won in twee sets van de Braziliaan Thiago Monteiro (7-5 6-2).