Vermoeide Bol gaat voor tweede eindzege in Diamond League

Bol deed dit jaar in de Diamond League drie keer mee aan een 400 meter horden en die won ze allemaal. Met 24 punten staat ze in het klassement op de tweede plaats achter Anna Rizjikova uit Oekraïne, die alle vijf wedstrijden liep en 29 punten heeft. De belangrijkste concurrente voor Bol in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de nummer 2 van de Olympische Spelen en nummer 3 van de WK van afgelopen maand in Eugene. Bol pakte vorig jaar in Tokio brons en op de WK zilver. Beide keren ging het goud naar de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin, die in Eugene met 50,68 seconden een wereldrecord liep. McLaughlin ontbreekt in Lausanne.