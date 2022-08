Amateurvoetbal, de vierde divisie gaat aftrappen

Utrecht, Eemdijk - Een week na de tweede en derde divisie gaat dit weekend ook de bal rollen in de vierde divisie. In die divisie, die tot afgelopen zomer hoofdklasse heette, komen dit seizoen vier clubs uit onze provincie in actie. Op zaterdag zijn dat de oudgedienden DHSC en Eemdijk. Op zondag hebben we te maken met twee nieuwkomers: Hoogland degradeerde uit de derde divisie, Kampong speelde vorig seizoen in de 1e klasse, waar het kampioen werd en promoveerde.