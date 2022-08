Live in Namen & Rugnummers: Spakenburg, IJsselmeervogels, GVVV en Sportlust'46

De buren van GVVV, DOVO, ontvangt zaterdag Harkemase Boys. Die ploeg verloor de openingswedstrijd in eigen huis met 3-1 van degradant ASWH.De laatste wedstrijd tussen beide ploegen op Panhuis was in maart. Toen werd het 3-3. Twee van de drie Veenendaalse doelpuntenmakers zijn er nu niet bij. Lion Kalentjev is geblesseerd en Matthijs van Nispen is vertrokken. De derde treffer werd gemaakt door Nick Hak.