Live voetbal op Radio M Utrecht: Pikant potje voor Hercules in Heemskerk

Utrecht - Op 2e Pinksterdag 2022, het liep tegen vier uur. Hercules leidde met 3-2 tegen ADO'20, de blessuretijd liep al. Bij die stand was Hercules kampioen en ADO'20 geplaatst voor de play-offs om promotie. Maar toen kreeg ADO'20 een vrije trap en schoot Daan Boelage de 3-3 binnen. Titel weg voor Hercules, maar daardoor ook play-offs weg voor ADO'20. Het is één van de meest bizarre ontknopingen in de recente geschiedenis van het amateurvoetbal in Nederland.