FC Utrecht ontvangt Ajax: zelfs de grootste optimisten zijn pessimistisch

Utrecht - Als Appie Boonen en Korneel Evers in Een Berg Sport al een nederlaag voorspellen van FC Utrecht tegen Ajax, is er iets goed mis. En dat is het natuurlijk ook: na drie duels in de eredivisie, tegen RKC, Cambuur en Emmen, heeft FC Utrecht twee punten. Dat veel fans op negen uit drie hadden gehoopt uit deze reeks is goed te begrijpen. "Maar ik heb het ook altijd fout als ik zeg dat we winnen, dus hopelijk zit ik er nu ook naast", zegt Evers bij RTV Utrecht.