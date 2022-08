Matige eerste helft breekt GVVV op: 'Geven wedstrijd weg met twee fouten'

Aanvaller Byron Burgering sluit zich aan bij zijn trainer. "Deze wedstrijd geef je weg met twee fouten. Een te korte terugspeelbal kan gebeuren, dat is lullig en vervelend. Maar die tweede goal is wel slordig", vindt hij. "We staan niet op te letten en die speler kan hem zo binnen tikken tussen twee man van ons. We creëren wel een hoop kansen in de tweede helft, maar we hadden er beter mee om kunnen gaan."