IJsselmeervogels met 3-0 onderuit bij AFC: 'Leek alsof we niet getraind hadden'

Vlak na rust werd de achterstand van IJsselmeervogels, dat in de tweede helft minder goed speelde dan in de eerste helft, vergroot. Na een voorzet vanaf rechts kon Raily Ignacio de 2-0 eenvoudig in het doel van De Rooien schieten. In de 80e minuut werd het ook nog 3-0. Via een strafschop maakte Platje zijn tweede van de middag.