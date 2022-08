Sportlust'46 mist kans op kans en verliest van stuntploeg Urk

Na een uur spelen was het wel raak. Joshua Patrick speelde zich knap vrij en schoot de bal in de verre hoek: 1-2. De gelijkmaker ging daarna in de lucht, maar die viel niet. Even leek het nog 1-3 te worden, maar de scheidsrechter keurde de treffer af vanwege een overtreding op Sportlust-keeper Romero Antonioli. In de extra tijd was de 2-2 heel dichtbij, maar Urk verdedigde goed en trok de zege over de streep.