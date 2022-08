Sportlust'46 mist kans op kans en verliest van Urk: 'Moeten dodelijker zijn'

Opvallend was de afwezigheid van Kesly den Haag, die wel in de basis zou staan maar niet mocht spelen. "Er zijn wat problemen rondom zijn speelgerechtigdheid. Vandaag konden wij hem niet opstellen. Het is uiterst merkwaardig dat hij twee weken wel beschikbaar is, en vandaag niet. Daar moeten we over in conclaaf met de KNVB. Maar we hebben genoeg mensen achter de hand om in te brengen", zegt Twisker daarover.