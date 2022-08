Formule 2-coureur Verschoor sluit Grand Prix van België af als vierde

Verschoor had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Spa. De Benschopper had een andere bandentactiek dan de rest van de coureurs. Nadat hij was gewisseld van mediums naar softs viel hij terug naar plek negen. Verschoor haalde vervolgens Armstrong, Hauger, Beckmann, Sargeant en Fittipaldi in en eindigde zo als vierde.