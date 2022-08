Pieterse grijpt zilver in individuele wedstrijd bij WK MTB beloften: 'Op waarde geklopt'

Pieterse rijdt in de zomer op de mountainbike, in het winterseizoen is ze actief in het veldrijden. "Volgende week heb ik mijn laatste mountainbikewedstrijd. Daarna ga ik vrij snel de cross weer in. Ik hoop dit jaar wat wedstrijden te winnen, maar het eerste doel is om mee te doen voor het podium."