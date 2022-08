ABN AMRO Cup: eindzege voor hockeysters SCHC, mannen Kampong verliezen finale

De hockeyers van Kampong kwamen nog wel op voorsprong via Jip Janssen. Vervolgens kwam Rotterdam op 1-1 en dat was ook de ruststand. In de tweede helft liep Rotterdam uit naar 3-1. Janssen zorgde met zijn tweede doelpunt van de middag voor 3-2. Aan het eind van de wedstrijd was het verschil weer twee goals in het voordeel van Rotterdam: 5-3.