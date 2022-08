Tegenvaller Hercules met verliespartij bij ADO'20: 'Zuur, maar niet geschrokken'

Van der Kooij greep na een half uur spelen in. Hij voerde twee wissels door om de grip terug te krijgen. Mitchell Zwart was één van die invallers. "Ik viel oké in. Ik weet dat ik dit niveau aan kan. Ik heb een prima wedstrijd gespeeld, we hebben de wedstrijd in de eerste 30 minuten verloren", aldus Zwart.