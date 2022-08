Door de Lens van Ankie: Uit de tunnel, terug in het licht!

En natuurlijk niet te vergeten de wereldtitel van zwemster Sharon van Rouwendaal uit Soest. Ik denk aan haar als ik bijna kopje onder ga in het zilte water van de Middellandse Zee. Tien kilometer hardzwemmen in open water. Wat een afstand. Dan ook nog de Europese titel van wielrenster Lorena Wiebes uit Mijdrecht. En last but not least: Jaco de Groot uit Kamerik en Demi Groothedde uit Jaarsveld. De twee kersverse Hollandse Kampioenen polsstokverspringen. Genieten allemaal. En er was nog zoveel meer.