Pessel & Boonen: 'Problemen met supporters komen door onbegrip'

Dat FC Utrecht zou gaan verliezen van de landskampioen hadden de twee zwartkijkers al voorspeld. De manier waarop volgens Paul Pessel onbegrijpelijk, "Het leek weer nergens op. Wanneer krijgen we nou weer eens het 'oude' Utrecht te zien?" Niet alleen Pessel & Boonen voelen zich steeds meer een vreemde binnen hun eigen club. Ze denken dat dit gevoel in meer geledingen voor komt. En dat dit ook wel eens de achterliggende oorzaak kan zijn van de ongeregeldheden. "Die gasten voelen zich niet meer thuis bij FC Utrecht. Het wordt tijd dat directeur Thijs van Es eens met ze in gesprek gaat, want ze voelen veel onbegrip.'