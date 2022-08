Spakenburg huurt talentvolle aanvaller, Eemdijk strikt Nsingi

De 20-jarige Admiraal speelde vorig seizoen tot aan de winterstop voor het later gedegradeerde ASWH. In die korte periode scoorde hij tien keer, waarna hij overstapte naar Excelsior. Mede door een blessure kwam hij nauwelijks in actie voor de Rotterdammers. Dit seizoen deed hij één minuut mee in de eredivisie, als invaller tegen Vitesse.