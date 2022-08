Er is veel veranderd bij Kampong, maar de doelstelling blijft hetzelfde: 'We willen de play-offs halen'

Er is dus veel veranderd bij Kampong, maar één ding is dat niet: de ambitie. "Ik steek het niet onder stoelen of banken, we willen gewoon voor de play-offs gaan", zegt Oudenaller, die weet dat de concurrentie groot is. "We hebben afgelopen weekend in de ABNAMRO Cup de finale van Rotterdam verloren, die zijn sterker geworden. Verder heb je Den Bosch en HGC, misschien ook KZ. En uiteraard Bloemendaal, Amsterdam en Pinoké. Het is gewoon weer een hele mooie competitie."