FC Utrecht huurt buitenspeler Maeda opnieuw

Maeda revalideerde in Nederland en hield daarna bij FC Utrecht zijn conditie op peil. "Hij heeft zijn Europese droom echter nooit opgegeven en we hebben hem na zijn revalidatietraject de mogelijkheid geboden om volledig fit te worden binnen onze club. We zijn trots en blij dat een speler met een enorme drive en doorzettingsvermogen zoals Naoki nu verbonden blijft aan onze club en zijn content met het perspectief dat we hebben om Naoki ook na dit seizoen te kunnen behouden voor FC Utrecht.”