FC Utrecht trekt buitenspelers Maeda en Younes aan: 'Ik zou 4-3-3 gaan spelen'

Kruys had een week geleden niet gedacht dat er nog vier spelers bij zouden komen. "Maar het is een goede zaak dat je verschillende soorten type spelers hebt. We kunnen ook nog steeds met twee spitsen gaan spelen", zegt de voormalig profvoetballer. "Mijn voorkeur gaat uit naar het spelen met Bas Dost in de spits, met daarbij twee specifieke buitenspelers. Dan nog een loper eromheen op nummer tien."