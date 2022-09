Bredewold naar ploeg van Wiebes

Mischa Bredewold, die zich vooral hoopt te ontwikkelen in het heuvelachtige gebied en op de langere klimmen, benadrukt dat het eerste gesprek met Danny Stam en ploegleidster Anna van der Breggen meteen goed en vertrouwd voelde. “Na dat gesprek, waarin beiden vertrouwen over mij uitspraken, was het voor mij een logische stap om voor Team SD Worx te kiezen”, aldus Bredewold. “Ik hoop me de komende jaren zodanig te ontwikkelen dat ik bij de beste Nederlandse rensters behoor. Ik weet dat ik bij Team SD Worx daar de mogelijkheden en het vertrouwen voor krijg. Daarnaast vind ik het een privilege om bij dit collectief te kunnen rijden en onderdeel van dit super team te zijn. Als er een ploeg is waar ik kan zien hoe je wedstrijden kunt winnen, dan is dat wel bij Team SD Worx.”