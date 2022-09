Nieuwe aanwinsten openen deuren voor ander systeem bij FC Utrecht: 'Ik ben misschien te hard van stapel gelopen'

Sean Klaiber vindt dat hij in Amsterdam ook als persoon is gegroeid. "Ik ben een volwassen man geworden, de jaren hebben mij goed gedaan", vertelt Klaiber. Ondanks de slechte start van het seizoen is hij er van overtuigd dat het goed gaat komen. In het seizoen 2016-2017 had FC Utrecht na zes wedstrijden drie punten. In dat jaar eindigden de Utrechters vierde en haalde de club Europees voetbal via de play-offs. "Je kan minder starten aan een seizoen, maar heel lekker eindigen. Je moet soms ook in een seizoen groeien. We gaan het zien."