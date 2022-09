Wiebes behoudt leiding en helpt teamgenote aan dagzege

Provincie Utrecht - Charlotte Kool heeft de derde etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. De renster van Team DSM 'mocht' de rit over 139 kilometer met start en finish in Gennep winnen van haar teamgenote Lorena Wiebes. Kool bracht de afgelopen dagen de Mijdrechtse in stelling in de eerste en tweede etappe, die Wiebes op haar naam schreef.