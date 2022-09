Live op de radio: Spakenburg op jacht naar de eerste punten, en andere duels in tweede en derde divisie

Niet GVVV of Sportlust'46, maar DOVO is na twee duels de best presterende ploeg uit de provincie in de derde divisie A. De Veenendalers versloegen ACV en Harkemase Boys. Vanmiddag speelt DOVO uit tegen promovendus Volendam, waar voormalig IJsselmeervogels-trainer Berry Smit de trainer is. De ploeg van Smit is net als DOVO nog ongeslagen en haalde 4 punten.