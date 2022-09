Stevige kritiek in Een Berg Sport: 'Matste FC Utrecht - Ajax in jaren'

Utrecht - De kritiek is niet mals, in Een Berg Sport. "Dit was de matste Utrecht - Ajax in jaren", stelt Gerrit Plomp, in de jaren '80 centrumverdediger van FC Utrecht. "Het leek na rust wel of ze speelden om het 0-2 te laten blijven. Ik was onthutst", baalde huisdichter Korneel Evers. En ook analist Gert Kruys had op meer felheid gehoopt. "Je mag in zo'n wedstrijd best wat meer kaarten pakken."