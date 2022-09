LIVEBLOG: Utrechtse hooligans gooien vuurwerk naar eigen speler. Scheidsrechter Lindhout staakt Fortuna - FC Utrecht twee keer

Utrecht - FC Utrecht is in Sittard op bezoek bij Fortuna. Een echte degradatiekraker als je naar de stand kijkt in de eredivisie nog vroeg in het seizoen. Fortuna (18e) verloor tot nog toe al zijn ontmoetingen. FC Utrecht (15e) speelde in de eerste vier speelronden twee keer gelijk, maar de laatste twee wedstrijden werden verloren. Beide clubs snakken dus naar hun eerste zege. Fortuna Sittard - FC Utrecht is live te horen op Radio M Utrecht en te volgen via dit liveblog.