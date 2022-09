Wiebes behoudt leiderstrui na opnieuw 2e plek

"We wilden Lorena vandaag echt onder druk zetten", zei Markus. "Maar ik heb de andere ploegen soms echt moeten opjagen, het leek erop of ze er geen belang bij hadden. Wij hebben er alles aan gedaan met Anna Henderson in de eerste vlucht en toen ze teruggehaald werd, ben ik zelf aangegaan. Het doel was zoveel mogelijk tijd te pakken, daar heb ik volle bak voor gereden tot aan de streep. Nu is het zaak om in de tijdrit verder in te lopen."