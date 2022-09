Hooligans overschaduwen eerste zege FC Utrecht

Utrecht - Anastasios Douvikas heeft FC Utrecht aan de eerste zege van dit seizoen in de Eredivisie geholpen. De spits scoorde driemaal in het uitduel met Fortuna Sittard (3-4), dat na vijf duels nog puntloos is. Alles stond in de schaduw van de zoveelste problemen veroorzaakt door hooligans van FC Utrecht, die dit keer vuurwerk naar hun eigen spelers gooiden.