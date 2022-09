Oplossing nabij voor Kesly den Haag, zaak krijgt nog staartje

Jodan Boys was het daar niet mee eens en schreef Den Haag eenzijdig over in het KNVB-systeem. Inmiddels is een oplossing gevonden voor deze situatie. De ploeg uit Gouda gaat de overschrijving namelijk terugzetten, waardoor de 26-jarige Den Haag volgende week waarschijnlijk weer kan gaan spelen voor Sportlust.