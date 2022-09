Sportlust'46 geeft voorsprong in slotminuut weg: 'Lopen te ver achteruit'

In de openingsfase kregen beide ploegen kansen in Ermelo. Onder meer Joshua Patrick kreeg dé kans op de 0-1 namens Sportlust, maar hij faalde in de 1-op-1-situatie. Voor de rest was het een gelijk opgaande wedstrijd, al had de ploeg van trainer Jochem Twisker wel de betere kansen en stond het verdedigend goed.