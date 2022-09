Honkballers UVV dicht bij terugkeer in hoofdklasse

Het klinkt bijna als verrassing en misschien is dat ook zo. Eind 2022 is in de honkbalwereld besloten de hoogste afdeling van de competitie te sluiten voor nieuwe deelnemers. Er volgde geen kans meer om via promotiewedstrijden naar de Hoofdklasse te promoveren. Er werd tevens besloten dat er kwalitatieve en sportieve regelingen komen om de Hoofdklasse voor publiek, spelers en media aantrekkelijker te maken. Het betekende evenwel dat UVV met geen mogelijkheid terug kon komen in de Hoofdklasse in 2023.