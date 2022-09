Hoogland lijdt eerste nederlaag van het seizoen: 'Een punt was gestolen geweest'

"In balbezit was het weer niet goed genoeg", vertelde speler Laslo Duister. "We hebben zo veel balverlies waar het niet nodig is. Dan komen zij in hun kracht." Duister stond voor het eerst in de basis in de spits bij zijn eigen club omdat Oskar van Logtestijn geblesseerd is. "Ik heb hier heel lang naar uitgekeken. Maar het is minder dat je de wedstrijd verliest."