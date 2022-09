Wiebes wint Ladies Tour, slotrit voor Bredewold

Het drietal werd 10 kilometer voor de finish ingelopen, waarmee het grootste gevaar voor Wiebes geweken was en ze op weg leek naar haar derde ritzege. Tot Bredewold ten aanval trok en de Italiaanse Gasparrini meekreeg. De draagster van de witte trui als beste jongere redde het in de sprint, enkele seconden voordat Wiebes over de streep raasde. "Ik had precies het juiste moment gekozen en die Italiaanse reed ook goed mee. Het was alles of niets, heel tof dat het is gelukt", vertelde de ritwinnares die overstapt naar SD Worx.