Janssen en Telgenkamp bezorgen Kampong winst bij seizoenstart: 'Voelt weer als vanouds'

Voor Telgenkamp was het zijn debuut in het eerste van Kampong. Met twee treffers is het geen onverdienstelijk debuut. "Ik was al helemaal gesloopt bij die eerste goal. Maar toen ik de bal kreeg had ik een opleving. Het is een heerlijk gevoel", aldus de 19-jarige hockeyer die overkwam van hdm.