Utrechtse topscorerslijst: Vier spelers aan de leiding met vier treffers

Douvikas scoorde als invaller drie van de vier treffers in de 3-4 overwinning van FC Utrecht bij Fortuna Sittard. Dost scoorde in dat duel eenmaal. Öztürk is door het maken van twee penalty's in het duel van DOVO met RKAV Volendam (1-3 winst) gestegen naar vier treffers. Ook Waterink scoorde tweemaal. Zijn twee doelpunten zorgde voor de 2-1 winst van Hercules tegen OJC Rosmalen.