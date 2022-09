Geen Champions League voor Mo Ihattaren

Utrecht - Utrechter Mohamed Ihattaren komt dit seizoen niet in actie in de Champions League. Zijn club Ajax heeft hem niet ingeschreven bij de Europese voetbalbond UEFA. De 20-jarige aanvaller, die individueel traint bij de Amsterdammers, is niet opgenomen in de spelerslijst voor het Europese clubtoernooi die voetbalbond UEFA heeft bekendgemaakt.