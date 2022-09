Pessel & Boonen: 'Supporters zijn ook ziek van het gedrag van een paar individuen'

"Het grootste deel van de supporters is ook ziek van het gedrag van die paar individuen", steken Paul Pessel en Appie Boonen van wal. "Eigenlijk moeten we er geen aandacht aan besteden. Het is ook sneu voor Bozdogan dat hij er de dupe van is." over de wisselspeler van FC Utrecht die tijdens het warmlopen door eigen vuurwerk geraakt werd. "Misschien moeten we er voor kiezen om bij wedstrijden van FC Utrecht helemaal geen uitsupporters meer te doen. Zowel daar als in Utrecht."