Grote prijs lonkt voor Femke Bol

Amersfoort - Femke Bol is de voornaamste kanshebber voor de eindzege in de Diamond League op de 400 meter horden. De Amersfoortse atlete staat donderdag in Zürich aan de start tijdens de finale van het internationale atletiekevenement. Zij won dit dit jaar al haar races over 400 meter horden in de Diamond League. Voor de winnaar van een onderdeel ligt een cheque van 30.000 dollar klaar.