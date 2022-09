IJsselmeervogels in zwaar weer na derde nederlaag op rij, GVVV wint streekderby, eerste nederlaag DOVO

Bunschoten - In de tweede divisie heeft IJsselmeervogels de derde opeenvolgende nederlaag geleden. Thuis tegen Rijnsburgse Boys gingen de Rooien met 3-0 onderuit. In de derde divisie eindigde de streekderby tussen Sportlust'46 en GVVV in een 4-1 zege voor de Veenendalers. DOVO verloor zijn eerste punten van het seizoen. DVS'33 won in Veenendaal met 2-1.