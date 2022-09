Seizoen staat op punt van beginnen voor verjongd Saestum: 'Doel blijft hetzelfde'

De poulefase doorkomen is voor Saestum een 'moetje'. "Zo is het. We hebben te maken met twee eersteklassers (DSS 2 en Wartburgia 2) en een hoofdklasser (Reiger Boys). Vorig jaar hebben we de poulefase ook met vlag en wimpel doorstaan. In zulke wedstrijden is het ook mooi om de onderlinge strijd te zien. Iedereen wil straks bij de competitiestart in de basis staan."